La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa: secondo Fightful Select, che comunque è alla ricerca di conferme, il contratto di Daniel Bryan con la WWE sarebbe scaduto una settimana fa, alla fine di aprile, e al momento il wrestler sarebbe dunque a tutti gli effetti un free agent.

L’incontro con Roman Reigns in cui metteva in palio il suo futuro a SmackDown per un’opportunità titolata, perso nell’ultima puntata dello show blu, sarebbe stato dunque un modo creativo e allo stesso tempo epico per Bryan per salutare prima di prendersi una pausa che inevitabilmente sarà anche di riflessione.

WWE, Santino Marella propone la figlia come lottatrice alla federazione

Daniel Bryan è un free agent? Cosa può succedere

Anche se al momento mancano conferme ufficiali, la sensazione è che le cose possano essere effettivamente andate in questo modo. Nelle ultime settimane, del resto, Daniel Bryan è stato un vero e proprio protagonista nelle news sul wrestling: dal suo consiglio alla WWE di aprirsi verso altri mondi al senso di distacco provato a WrestleMania, dalle riflessioni sul suo stato di salute alle smentite sulla scadenza del suo accordo a settembre.

Logico a questo punto immaginare che il suo desiderio di continuare a lottare e affrontare alcuni dei migliori wrestler al mondo, espresso poche settimane fa, possa spingerlo tra le braccia della AEW. Si tratterebbe di una mossa clamorosa, soprattutto con l’ormai prossima riapertura delle arene in America per gli spettacoli dal vivo.

AEW Blood & Guts, la card dell’evento del 5 maggio

Tuttavia non è così scontato che Daniel Bryan lasci davvero la WWE. Arrivato come l’archetipo del wrestler indy che mai, secondo molti, avrebbe potuto sfondare a Stamford, l’American Dragon ha dimostrato negli anni di avere qualità straordinarie e si è saputo adattare al punto da diventare un vero e proprio uomo-azienda.

Questo fatto, unito all’età e agli acciacchi derivanti dal famoso infortunio al collo che anni fa lo aveva costretto al ritiro, potrebbero spingerlo a tornare dopo meritato periodo di riposo.

Roman Reigns ha un messaggio per Daniel Bryan e il WWE Universe

Doveroso infatti sottolineare che la clausola nel match con Reigns prevedesse l’addio a SmackDown e non all’intera WWE. Un modo con cui la compagnia si è tenuta una porta aperta per un ritorno di Bryan magari a RAW o a NXT.