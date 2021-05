WWE, Natalya parla della sua amicizia con The Great Khali

In un’intervista rilasciata a WWE Now India, la superstar femminile Natalya ha parlato di molti argomenti tra cui la sua amicizia con The Great Khali, probabilmente la più grande superstar indiana di wrestling, ex World Heavyweight Champion e recentemente insignito dell’onore della WWE Hall of Fame. Natalya ha parlato anche della cucina indiana e di Superstar Spectacle, il recente evento WWE in India.

“Superstar Spectacle? E’ stata una cosa grandiosa, ci siamo divertiti molto. L’India è un posto molto speciale per me. Uno dei miei più grandi amici avuti in WWE è stato The Great Khali. Ho instaurato una connessione speciale con lui. Soprattutto per merito suo io amo l’India, lui è sempre stato molto fiero del suo Paese. Per me è particolare parlarne perché ogni volta che dovevamo fare qualcosa insieme, che fosse un segmento o un viaggio per gli show, lui mi parlava costantemente nell’India. Quindi per me è stato interessante avere l’opportunità di andare in questo Paese. Un giorno – mi dicevo – andrò a lottare in India, ci vorrei andare davvero. Ho tenuto le dita incrociate e quando sono stata parte dello show insieme ad altre ragazze è stato davvero speciale. E’ stata un’esperienza molto positiva” ha spiegato inizialmente.

Poi, un episodio curioso: “Ho avuto anche modo di mangiare cibo indiano insieme a lui, aveva un amico che gestiva un ristorante indiano e ricordo bene che il tavolo era pieno di cibo! E’ stato molto contento di condivedere quel cibo con me. Abbiamo mangiato di tutto e doveva lottare più tardi quella sera e a un certo punto ero pienissima, dovevo lottare più tardi! E’ stata una sfida considerevole andare a lottare con lo stomaco tanto pieno…”.

