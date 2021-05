Tanta tag team action in programma stasera nel brand black & gold della WWE: Tommaso Ciampa & Timothy Thatcher se la vedranno con i Grizzled Young Veterans, mentre le campionesse di coppia Ember Moon & Shotzi Blackheart difenderanno le cinture contro The Way. Ma per iniziare nel migliore dei modi ecco un Falls Count Anywhere tra Leon Ruff e Isaiah “Swerve” Scott! Benvenuti all’NXT report!

WWE NXT report 04/05/2021

Isaiah “Swerve” Scott sconfigge Leon Ruff grazie al decisivo intervento di AJ Francis che intercetta un Crossbody e lo stende prima della JML decisiva

Cameron Grimes sconfigge il debuttante Asher Hale

Tommaso Ciampa & Timothy Thatcher battono i Grizzled Young Veterans con un Fujiwara Armbar del Sensei ai danni di Gibson al termine di un bel match

Karrion Kross promette una lezione a Austin Theory, colpevole di aver infastidito poco prima Scarlett, e invita chiunque voglia l’NXT Championship a farsi avanti. Il primo è Kyle O’Reilly, che viene poi raggiunto da Pete Dunne e dall’ex campione Finn Balor. Scatta una rissa che vede Kross tenere testa a tutti tranne che a Johnny Gargano & Austin Theory, che lo attaccano contemporaneamente e riescono a metterlo KO colpendolo con la cintura

Sarray sconfigge facilmente Zayda Ramier

Facile vittoria di LA Knight su Jake Atlas

Santos Escobar e il Legado del Fantasma irridono MSK e Kushida, quest’ultimo li interrompe e accetta di difendere il titolo Cruiserweight tra 7 giorni contro l’ex campione

Cameron Grimes vuole andare a festeggiare in un locale esclusivo ma trova problemi con la Security, che invece lascia passare Ted DiBiase che gli rivela di aver comprato l’intero club