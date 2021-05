Pinnacle e Inner Circle si scontreranno nel primo WarGame match della storia della AEW, che in questa speciale puntata di Dynamite ci propone anche un tag team match che vedrà MT Nakazawa affiancare il campione Kenny Omega contro Jon Moxley & Eddie Kingston. Attesa anche la resa dei conti tra Cody Rhodes e QT Marshall. Benvenuti al Blood & Guts report…it’s wednesday night, and You know what that means!

AEW Blood & Guts report 05/05/2021

Jon Moxley & Eddie Kingston battono Kenny Omega & MT Nakazawa stendendo il giapponese con una combo Clothesline/German Suplex

L’ultima parola è comunque dell’Elite: Kenny Omega dopo aver abbandonato il match torna in compagnia di Young Bucks & Good Brothers e stende Kingston e Moxley

Cody Rhodes sconfigge QT Marshall via Figure-4 Leglock

Anthony Ogogo attacca Cody Rhodes nel post match e lo stende con un violento pugno nello stomaco prima di coprirlo con la bandiera britannica

Sul tetto del Daily’s Place Darby Allin attacca Scorpio Sky e Ethan Page durante un’intervista ma finisce per avere la peggio contro i due

Britt Baker DMD batte in poco più di un minuto la debuttante Julia Hart

I So Cal Uncensored battono Varsity Blondes, Jurassic Express e Acclaimed e tra una settimana sfideranno gli Young Bucks per gli AEW Tag Team Championship

Kenny Omega annuncia il suo sfidante per Double or Nothing: sarà il vincitore del match tra Pac e Orange Cassidy. Quest’ultimo si presenta faccia a faccia con il campione, che però lo sminuisce e infine se ne va dopo avergli sottratto gli occhiali da sole

Altro match annunciato tra una settimana: Miro sfiderà Darby Allin per il TNT Championship!

Blood & Guts match: Inner Circle VS Pinnacle