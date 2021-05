Aston Villa Manchester United è il match più interessate di questa 35esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per i Red Devils.

L’analisi di Aston Villa Manchester United

L’Aston Villa ha iniziato questa stagione nel migliore dei modi, arrivando anche a competere per la prima posizione in classifica. Da quel momento, tuttavia, la squadra allenata Smith non è riuscita a mantenere continuità e qualità, perdendo spesso le sfide più importanti e retrocedendo addirittura in decima posizione, a 8 punti dalla zona Europa League. Il sogno europeo, quindi, rimane ancora teoricamente vivo, anche se battere il Manchester United è più una mission impossible che un’impresa alla portata della squadra di Smith. La squadra di Solkjaer, dopotutto, rappresenta senza dubbio una delle formazioni più temibili di tutto il calcio inglese: negli ultimi tempi il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Benché il Manchester City sembri aver ormai ipotecato il titolo, i Red Devils sono sicuramente determinati a dare continuità ai grandi risultati ottenuti nell’ultimo periodo.

I pronostici di Aston Villa Manchester United

Aston Villa Manchester United è senza dubbio il match più interessante di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte due squadre che vorranno dare vita ad un match combattuto e ricco di emozioni: per questo motivo, il nostro consiglio va all’Over 0,5 di Grealish e compagni, che dovrebbero riuscire a segnare almeno un gol allo United. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’X2+Esito Gol, che intorno a quota 1.90 è assolutamente da prendere. Per quanto concerne i marcatori, infine, è impossibile non consigliarvi di puntare su Bruno Fernandes.

Giocata EASY: Over 0,5 Casa

Giocata HARD: X2+Esito Gol

Marcatore: Bruno Fernandes

Possibile risultato: 1-3

Le probabili formazioni