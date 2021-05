Borussia Dortmund Lipsia è senza dubbio il big match assoluto di questa 32esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che deciderà a chi andrà il titolo di campione di Germania.

L’analisi di Borussia Dortmund Lipsia

Gli obbiettivi del Borussia Dortmund si sono drasticamente ridimensionati a dicembre, quando l’esonero di Favre ha costretto la società ad affidare a Terzic la panchina della squadra giallonera. Da quel momento, i risultati di Haaland e compagni sono stati altalenanti: si è passati da clamorose sconfitte a vittorie impressionanti, per poi ritornare a deludere e infine ritornare ancora una volta a sorprendere. Al momento, infatti, i gialloneri occupano un mediocre quinto posto, anche se la Champions dista ora solamente 1 punto: vincere contro i Roten Bullen, quindi, sarà fondamentale, per quanto complicato.

Il Lipsia è stato fino ad ora protagonista una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove è uscito agli ottavi di finale contro il Liverpool, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a però ben 7 punti proprio dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante. Contro il Borussia Dortmund, quindi, l’obbiettivo può essere uno solo: vincere.

I pronostici di Borussia Dortmund Lipsia

Borussia Dortmund Lipsia è il big match di questo turno di Bundesliga, dato che vede contrapposte due delle squadre più forti del campionato tedesco. Due squadre che cercheranno fino alla fine di lottare i rispettivi obbiettivi, motivo per cui il nostro consiglio non può che andare all’Esito Gol. Come giocata HARD, invece, ci sbilanciamo a favore dei Roten Bullen e vi consigliamo di puntare sull’X2, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Haaland, autore di una stagione strepitosa.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: X2

Marcatore: Haaland

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni