Colby Covington e Dustin Poirier rappresentano, a livello mediatico, letteralmente il polo Nord e il polo Sud della UFC. Uno decisamente bravo nel costruire un personaggio sbruffone, anche iper caratterizzato e pronto a provocare. L’altro decisamente più pacato seppur coraggioso e sovente bravo anche a sottolineare motivazioni di beneficenza. In un’intervista recentemente rilasciata a James Lynch, l’ex contendente al titolo dei pesi welter ha attaccato duramente il prossimo avversario di Conor McGregor, accusandolo anche di prendere soldi tra le donazioni di beneficenza della sua associazione per scopi personali.

UFC, Colby Covington attacca duramente Dustin Poirier

“Dustin Soirier (ha esordito storpiandone il nome, ndr) è una persona davvero terribile. In passato mi sono anche allenato con lui. E’ davvero un pezzente. Credevo che il suo incontro con quell’imbroglione di Conor McGregor sarebbe stato cancellato. Lo ha attaccato sui social dicendo semplicemente la verità: lui in realtà usa i soldi della beneficenza per scopi personali. Si tratta di una semplice deduzione fiscale. Non lo fa affatto per i bambini. Lui truffa le persone con quella cosiddetta beneficenza. Poirier è la persona più falsa presente sulla faccia della Terra e mi auguro che la gente possa realizzare che tipo di persona sia lui realmente”. Questo il pesantissimo attacco di Covington.

Al momento non ci sono state reazioni da parte di Dustin Poirier dopo queste accuse tanto infamanti. Difficile però, a questo punto, che non arrivi una risposta, di stampo social o addirittura legale.

Poirier da anni è conosciuto anche per la sua fondazione di beneficenza, tramite la quale cerca di aiutare i bambini e i ragazzini in difficoltà in tutti gli Stati Uniti. Recentemente, anche sulla mancata donazione da parte di Conor McGregor era nata una disputa.

