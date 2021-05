Leeds Tottenham è uno dei match più interessanti di questa 35esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

Il Leeds, dopo un inizio ad alti ritmi, si è affermato come una delle squadre più altalenanti del calcio inglese, dimostrandosi capace di alternare prestazioni di altissimo livello a sconfitte clamorose, che hanno impedito ai ragazzi di Bielsa di fare il definitivo salto di qualità, benché la rosa sia sicuramente fra le più interessanti di tutto il campionato inglese. Per questo motivo, anche se il match contro il Tottenham potrebbe rivelarsi combattuto, è improbabile che Bamford e compagni portino a casa più di un sudato punto.

Se fino a qualche mese fa il Tottenham era una delle principali candidate per la vittoria finale della Premier League, negli ultimi tempi la squadra guidata da Mason (subentrato a Mourinho) è sprofondata in una profonda crisi di risultati, tanto che al momento gli Spurs occupano un deludente sesto posto, a 5 punti dal Chelsea quarto. Per ritornare in Champions League, quindi, bisognerà necessariamente battere il Leeds, dato che una sua vittoria rischierebbe di far sprofondare ulterormente l’ex squadra dello Special One.