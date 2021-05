Nelle scorse puntate di Raw abbiamo assistito, in maniera in realtà abbastanza casuale, alla nascita di una sorta di alleanza da parte di Randy Orton e Riddle. I due – ora conosciuti con il nome di RKBro (inutile immaginiamo spiegare il perché di questa scelta) – stanno infatti facendo coppia fissa nello show rosso. La storyline in particolare sembra giocare tutta sul fatto che Randy Orton debba “sopportare” i comportamenti tutt’altro che professionali di Riddle, senza però esplodere dalla rabbia. A quanto pare, secondo quanto riportato da PW Insider, la WWE crede molto in quest’alleanza tra i due e pare che per Orton e Riddle ci sia in programma un significativo push per i prossimi mesi.

AEW Dynamite Blood & Guts report 05/05/2021

WWE, Randy Orton e Riddle in odore di push

Sempre la stessa fonte già citata spiega come i piani attuali prevedano una grossa spinta per il duo. Pare che Orton sia stato informato sull’opportunità di lavorare con Riddle e abbia dato il suo ok alla formazione di questo curioso tag team. Vista la possibilità di un percorso di coppia sul ring, non è escluso che Orton e Riddle possano a questo punto tentare – il prima possibile – l’assalto alle cinture di coppia di AJ Styles e Omos, diventati campioni di categoria a Wrestlemania 37.

WWE, Daniel Bryan: la federazione spinge per il rinnovo

Addirittura sembra che la WWE creda talmente tanto in questa storyline da poter lanciare, in breve tempo, anche il merchandise degli RKBro. Un segnale che evidentemente testimonia quanto la federazione stia spingendo per portare avanti questa particolare storyline.

Per adesso i risultati sono quantomeno curiosi e l’angle sembra effettivamente funzionare. Vedremo se Randy Orton (che quindi in pratica sta effettuando un passaggio tra i face) e Riddle troveranno nuova linfa per le loro carriere da questo avvenimento.

WWE, Natalya parla della sua amicizia con The Great Khali