Intervistata da WWE Now Down Under, l’attuale WWE Raw Women’s Champion Rhea Ripley ha parlato della conquista del titolo e ha raccontato altri aneddoti sulle sue avventura a NXT e nel main roster.

WWE, Rhea Ripley parla della conquista del titolo di Raw

“Vincere il titolo è stato incredibile, non lo allontanerò mai dalla mia testa. E’ stata una cosa così bella e incredibile. L’anno scorso avevo già combattuto a Wrestlemania ma senza tifosi. Quest’anno c’era il pubblico ed ero la sfidante, ho visto un’eccitazione enorme da parte dei fan. Sono contenta di tutto quello che è successo” ha spiegato.

Ovviamente la reazione in famiglia è stata molto calorosa: “Ho saputo che mia mamma ha pianto. Ma lei piange per tutto, quindi non conta! Hanno registrato la sua reazione e francamente è stato divertente ma in realtà ho visto anche la pura felicità negli occhi di mia madre e mio padre, questo è stato bellissimo. Si è trattato di qualcosa di davvero speciale”

Rhea Ripley ha poi parlato del percorso che tutti affrontano in questo lavoro: “Sono cresciuta tantissimo negli ultimi 2 anni, non solo come lottatrice ma anche come persona. Il mio corpo sta cambiando e lo fa sempre, perché questo lavoro è un po’ stressante e molto impegnativo ma sono felice. Penso che sia molto importante accettarsi per quello che si è ed essere contenti di sé stessi. Voglio solo ricordare alle persone che dovrebbero essere felici di essere loro stesse”.

Infine – ha spiegato la ragazza – “Mi piace vedere ancora NXT, mi sta piacendo molto per esempio Bronson Reed, lo conosco da prima che iniziasse a fare wrestling. La mia famiglia mi manca, così come i miei amici e la mia vecchia federazione. Mi manca tutto dell’Australia”.

