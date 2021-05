In attesa del match di Marvin Vettori contro Israel Adesanya per il titolo dei pesi medi UFC, gli italiani potranno presto riprendere a tifare anche per Alessio Di Chirico. L’altro fighter italiano in UFC, infatti, dopo la bella e inattesa vittoria contro Joaquin Buckley in un recente UFC Fight Night avrà l’opportunità di continuare a riprendere posizione in ambito pesi medi. In particolare, Di Chirico tornerà a combattere nell’evento UFC Fight Night che si terrà il 5 giugno, cioè pochi giorni prima dell’incontro di Marvin Vettori.

UFC, nuovo match ufficiale per Alessio Di Chirico: ecco il suo avversario

L’incontro è stato ufficializzato da parte della UFC sui social. L’avversario di Alessio Di Chirico sarà il georgiano Roman Dolidze per cercare di continuare a migliorare il suo percorso nella promotion. Prima della sorprendente vittoria contro Buckley, infatti, Di Chirico aveva perso addirittura 3 incontri di fila, tra cui uno contro Kevin Holland, recentemente battuto per decisione unanime proprio da Marvin Vettori.

Di Chirico quindi cercherà una nuova vittoria per cercare di proporsi come un lottatore da piani alti. Dolidze non sarà di certo un avversario facile ma, ovviamente, andrà superato per poter sperare in qualcosa di meglio.

Di seguito, ecco il post social con cui la pagina Instagram della UFC per l’Europa ha ufficializzato l’incontro di Alessio Di Chirico per l’inizio di giugno.

Dopo l’ultima vittoria, Di Chirico era finito anche al centro di una polemica per aver rifiutato l’intervista post incontro. Dana White però gli ha dato la possibilità di continuare a combattere e l’italiano cercherà dunque di farsi valere all’interno dell’ottagono per scalare le gerarchie.

