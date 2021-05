WWE Champion dallo scorso 1° marzo, giorno in cui ha sconfitto The Miz in un Lumberjack match conquistando una cintura inseguita per 16 anni, Bobby Lashley sta dominando RAW e si prepara a difendere il titolo a WrestleMania Backlash.

Nell’evento che andrà in scena il prossimo 16 maggio l’All Mighty Champion se la vedrà con Drew McIntyre e Braun Strowman in un Triple Threat che potrebbe mettere a serio rischio il suo regno titolato, visto il calibro degli avversari, eppure non sembra minimamente prendere in considerazione l’ipotesi di uscire sconfitto dall’incontro.

Di più: all’orizzonte Bobby Lashley non vede nessuno in grado di impensierirlo, e punta a restare WWE Champion a lungo. Tanto a lungo da poter promettere opportunità titolate anche a un vecchio amico ormai da tempo lontano dal business, e cioè Dave Bautista.

Conosciuto ai tempi in cui lottava come Batista, storico membro della leggendaria stable Evolution e successivamente capace di laurearsi in ben 6 diverse occasioni campione del mondo, The Animal ha lasciato la WWE nel 2019 dopo essersi scontrato a WrestleMania con Triple H e da allora non ha mai manifestato l’intenzione di tornare, preferendo concentrarsi sulla sua carriera a Hollywood.

Apparso in oltre venti pellicole, alcune dirette da veri maestri come Werner Herzog, James Gunn e Denis Villeneuve, Batista in questi giorni si prepara all’uscita di “Army of the Dead”, il film a tema zombie diretto da Zack Snyder che lo vedrà protagonista, e ha più volte ribadito che il suo ritiro dal mondo del wrestling è da considerarsi definitivo.

Tuttavia Bobby Lashley intende lasciargli una porta aperta in caso di ripensamento, e dopo averlo incontrato ha pubblicato nella giornata di ieri una foto con una didascalia esplicativa: “Bello vedere di nuovo il mio amico Dave Bautista. E si, ti concederò una title shot se tornerai! Congratulazioni per il tuo successo, fratello!”

Difficile comunque ipotizzare un ritorno sulle scene di Batista, che sembra aver definitivamente voltato pagina mettendosi per sempre alle spalle il mondo del wrestling. Anche se è importante ricordare, come ha sottolineato tempo fa Triple H, che in questo mondo tutto può sempre succedere e niente è impossibile.