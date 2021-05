Bayern Monaco Borussia Mönchengladbach è il secondo big match di questa 32esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per il Meisterschale.

L’analisi di Bayern Monaco Borussia Mönchengladbach

Il Bayern Monaco, dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, è ritornato a dominare la Bundesliga, dove al momento occupa la prima posizione in classifica, a +7 sul Lipsia secondo. La rosa a disposizione di Flick, dopotutto, è la più forte in Germania e forse la più forte al mondo, con giocatori come Lewandowski, Muller e Kimmich che hanno letteralmente cominciato a dominare il calcio europeo. Per questo motivo, la partita contro i Fohlen potrebbe essere meno complicata del previsto.

Ciononostante, anche il Borussia Mönchengladbach sta vivendo una stagione di alto livello, anche se, paradossalmente, i migliori risultati sono arrivati in Champions League, dove la squadra allenata da Rose è riuscita a conquistare un’inaspettata quanto meritata qualificazione ai quarti di finale. In Bundesliga, invece, Hoffman e compagni hanno fatto fino ad ora molta più fatica, tanto che al momento si trova a ben 10 punti dalla zona Champions.

WWE, DANIEL BRYAN: LA FEDERAZIONE OFFRIREBBE UNA CIFRA PAZZESCA PER IL RINNOVO

I pronostici di Bayern Monaco Borussia Mönchengladbach

Bayern Monaco Borussia Mönchengladbach è una delle partite più interessante di questo turno di Bundesliga, dato che vede contrapposte due delle squadre più forti del campionato tedesco: ciononostante, è estremamente improbabile che gli ospiti riescano a mettere davvero in pericolo il Bayern, che dovrebbe riuscire a vincere. Per questo motivo, i nostri consigli vanno all’Esito Gol e all’1+Over 2,5, mentre per quanto concerne i marcatori puntate ovviamente su Lewandowski, che difficilmente vorrà lasciar andare il record di Gerd Muller.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 1+Over 2,5

Marcatore: Lewandowski

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa. All. Rose.

WWE, MICKIE JAMES DIFENDE EVA MARIE IN OCCASIONE DEL SUO RITORNO