Conor McGregor è letteralmente il re delle provocazione per quanto concerne la UFC. L’irlandese è ormai da anni un Maestro Jedi di trash talking e sicuramente i suoi incontri vendono tantissimo anche per questa ragione. Stavolta però un suo post social si riferisce a qualcosa che non lo riguarda direttamente, ovvero al match di esibizione previsto per il prossimo 6 giugno tra l’imbattuto Floyd Mayweather e lo youtuber Logan Paul, fratello del pugile Jake. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram McGregor ha stuzzicato Leonard Ellerbe, uno degli uomini più vicini allo staff di Mayweather, per criticare la decisione di questo incontro. Lo stesso McGregor anni fa affrontò Mayweather in un match di boxe, perdendo per decisione unanime.

UFC, Conor McGregor critica Floyd Mayweather per il match contro Logan Paul

“Hey Leonard, che diavolo sta combinando Floyd? Il ragazzo è un novellino e Floyd sta ancora recitando la parte del duro. Il ragazzino si sta letteralmente crogiolando in questa situazione e Floyd dovrebbe ringraziarlo. E’ imbarazzante. Da un professionista a un altro, sinceramente è imbarazzante! Non farà neanche 10 minuti di riscaldamento per questo incontro e lui lo sa bene. Peraltro era già stato cancellato una volta. Il mondo sta assistendo a tutto questo su Twitter e lui dovrà affrontare un mezzo professionista. E’ veramente una stronzata. In qualsiasi maniera si veda questa cosa, per me è abbastanza triste e deludente. Combatti contro qualcuno del tuo calibro o vaffanculo. Testa pelata” ha scritto McGregor senza mezzi termini.

Di seguito, ecco anche il post originale pubblicato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

