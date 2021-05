UFC, Conor McGregor provoca di nuovo Dustin Poirier

Come ben sappiamo, Conor McGregor tornerà a lottare in occasione di UFC 264 contro Dustin Poirier, uno dei suoi più acerrimi nemici recenti. Il match rappresenterà la chiusura della trilogia dopo il primo incontro di UFC 178 dominato da McGregor e il secondo di UFC 259 vinto da The Diamond. Ovviamente McGregor, un vero e proprio maestro del trash talking, sta cercando di gonfiare ancora di più il prossimo incontro tra i due. E attraverso il suo profilo social presente su Twitter ha voluto ancora una volta provocare l’ex campione ad interim dei pesi leggeri in vista della terza sfida della serie tra i due.

Stavolta infatti McGregor ha scritto su Twitter quanto segue: “Il 10 luglio combatterà in maniera assolutamente priva di difetti. Abbiamo già questi pagliacci che si stanno preparando! Vogliono fare un gioco basato sulle tattiche? Nessun problema, ci vediamo all’interno dell’ottagono.Hai risvegliato una bestia. Una bestia ancora più potente di prima! Dì le tue preghiere”.

Di seguito, ecco anche il post originale pubblicato dall’ex Featherweight Champion della UFC:

July 10th I will do this absolutely flawlessly. We have these clowns sussed and fully! 🤡 🤡 🤡 💣

They wanna play a game of tactics?

No problem, see you in there.

You’ve awoken a beast.

A beast with the backing of a much higher power!

Say your prayers 🙏

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 6, 2021