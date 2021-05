Arrivano ancora novità per quanto riguarda la posizione di Daniel Bryan e il suo contratto con la WWE, sempre dalla fonte del Wrestling Observer del giornalista Dave Meltzer. Bryan – lo ricordiamo – ha infatti lasciato la federazione, con il suo contratto già scaduto e l’ultimo match lottato a SmackDown contro Roman Reigns. La WWE però starebbe davvero cercando il tutto per tutto per poterlo riavere in squadra, sia per la stima dell’uomo e dell’atleta che per evitare possa andare in qualche maniera a rimpolpare la concorrenza. Ebbene, secondo il noto giornalista già citato, la WWE avrebbe fatto un’offerta economica di grande livello a Bryan per poterlo riavere in federazione.

WWE, Daniel Bryan: la federazione offrirebbe una cifra pazzesca per il rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Meltzer ha spiegato che la WWE avrebbe offerto a Bryan una cifra economica definita “pazzesca” per stimolarlo a restare in sella al cavallo. Si parla quindi di una situazione economica decisamente vantaggiosa, rapportata però a un numero di date minori rispetto a quelle che il ragazzo ha affrontato finora. Bryan infatti, nelle sue più recenti interviste, aveva lasciato chiaramente intendere di voler lavorare più da part-timer che da lottatore full time.

In questo momento non si conosce la cifra precisa proposta all’ex WWE Champion ma sembra evidente che sia di una misura economica molto elevate. Meltzer avrebbe infatti fatto il paragone con il contratto che Edge avrebbe firmato nella WWE nel 2020 e che prevederebbe 3 milioni di dollari all’anno per un numero di apparizioni limitate.

La WWE quindi insiste fortemente nel volere Bryan ancora come lottatore attivo. Al momento però non ci sono reazioni sulla possibile decisione di Bryan, che potrebbe anche arrivare in tempi decisamente più lunghi.

