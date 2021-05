Il PSG doveva puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, la Champions non arriverà più: l’eliminazione per mano del City brucierà ancora per molto, e anche lo stesso titolo non è saldamente nelle mani di Mbappé e compagni, che contro il Rennes dovranno assolutamente vincere. In caso contrario, il titolo andrebbe quasi sicuramente al Lilla.