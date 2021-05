Il West Bromwich sta vivendo una stagione prevedibilmente negativa: al momento, infatti, la squadra allenata da Allardyce occupa il penultimo posto in classifica, a ben 10 punti dalla zona salvezza. Un risultato assolutamente non in linea con gli investimenti fatti dalla società, che ha portato alla corte dell’allenatore inglese giocatori del calibro di Grant, Diangana e Pereira. Anche se la matematica retrocessione non è ancora arrivata, è davvero difficile che la squadra di Allardyce riesca davvero a rimanere in Premier League.