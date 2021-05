Betis Granada è il match che chiude questa 35esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita da non perdere assolutamente.

L’analisi di Betis Granada

La squadra allenata da Pellegrini è inaspettatamente tornata a sognare in grande: dopo un inizio di stagione estremamente incostante, il Betis si è stabilizzato nella parte alta della classifica, tanto che al momento occupa il settimo posto in classifica, ad appena 1 punto dal Villarreal. Una vittoria, quindi, potrebbe permettere a Fekir e Canales di sognare davvero in grande, anche se il Granada è una delle squadre più complicate da affrontare. Che il Granada sia una delle formazioni più temibili del calcio spagnolo, dopotutto, è cosa nota e riconosciuta: solida, estremamente cinica e soprattutto dotata di grande carattere, la squadra guidata da Martinez non ha a caso ha costruito un interessante percorso europeo, riconfermandosi in questa stagione come una delle realtà più interessanti del calcio spagnolo, anche se ovviamente le mancano quei top player capaci la differenza. Contro il Betis, quindi, Soldado e compagni dovranno mettere in campo tutta la loro solidità e forza di volontà.

I pronostici di Betis Granada

Betis Granada è una partita che si preannuncia senza dubbio combattuta e non troppo ricca di emozioni, vedendo contrapposte due squadre che nell’ultimo periodo non hanno proprio stupito per costanza e forza offensiva: per questo motivo, il nostro consiglio va all’Under 3,5. Come giocata HARD, invece, puntiamo sull’esperienza di Molina: la giocata da prendere, quindi, è il Multigol Trasferta 1-2. Per quanto concerne i marcatori, invece, andiamo in casa Betis e vi consigliamo di puntare su Fekir, il giocatore di maggior talento a disposizione di Pellegrini.

Giocata EASY: Under 3,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 1-2

Marcatore: Fekir

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni

BETIS (4-2-3-1): Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guardado, Rodriguez; Ruibal, Fekir, Canales; Moron. All. Pellegrini.

GRANADA (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Diaz; Eteki, Herrera; Kenedy, Quina, Puertas; Molina. All. Martinez.

