Kamaru Usman ha recentemente sconfitto in maniera piuttosto agevole Jorge Masvidal per la seconda volta in carriera e, al momento, considerato anche lo “stop” di Jon Jones, sembra essere il numero 1 a livello Pound for Pound. Usman è il dominatore della categoria dei pesi welter ma non potrebbe sembrare un’assurdità vederlo competere in una categoria di peso superiore, cioè quella dei pesi medi. A parlarne è stato proprio l’attuale UFC Welterweight Champion in un’intervista rilasciata a Brett Okamoto. Lo stesso Usman ha spiegato però che non farà il salto fino a quando Israel Adesanya – suo amico e con cui condivide la discendenza africana – sarà il campione. Al contrario, qualora Marvin Vettori dovesse vincere l’incontro, Usman potrebbe anche presentarsi nella categoria successiva.

WWE, Mickie James difende Eva Marie in occasione del suo ritorno

UFC, Kamaru Usman parla di un eventuale match contro Marvin Vettori

Queste le parole di Usman: “Non sto a pensare tanto a questa cosa, specialmente perché ora è in programma un match tra Adesanya e Marvin Vettori. Ovviamente sto dalla parte di Adesanya al 100%. Anche Marvin è fantastico ma penso che sarà Israel ad avere la meglio. Lo ha già battuto in passato e credo che sarà in grado di ottenere lo stesso risultato. Tuttatvia, se dovessi effettivamente passare in questa categoria di peso e avere un match per il titolo, sicuramente Adesanya non dovrebbe essere il campione. Se invece sarà Vettori a vincere, potrei anche pensarci su”.

WWE, Daniel Bryan: la federazione offrirebbe una cifra pazzesca per il rinnovo

Adesanya vs Vettori 2 (stavolta per il titolo dei pesi medi UFC) andrà in scena a UFC 263 e, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, sarà il main event dello show. Per la prima volta, in questa occasione, un lottatore italiano competerà per vincere una cintura in UFC.

Tommy Dreamer racconta la sua battaglia con il COVID-19