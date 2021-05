Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. Al momento, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il secondo posto in campionato, ad appena 2 punti dall’Atletico Madrid: la vittoria ottenuta nel Clasico, dopotutto, non può non aver caricato Benzema e compagni, che ora sono tornati prepotentemente in corsa per la vittoria del titolo, anche se l’uscita dalla Champions brucerà per ancora molto tempo.

Il Siviglia di Lopetegui, invece, sta senza dubbio vivendo una grande stagione: al momento, infatti, occupa il quarto posto in classifica, in piena zona Champions e a soli 7 punti dal primo posto. La rosa, dopotutto, è di alto livello, con molti singoli che potrebbero fare la differenza anche in contesti molto più competitivi. Fra questi vanno sicuramente citati Ocampos ed En-Nesyri, che contro il Real dovrà adattarsi ad una gara di grande sacrificio anche in fase difensiva.