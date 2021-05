La UFC continua a macinare eventi e ovviamente anche tra questo sabato e questa domenica ce ne sarà un altro. Parliamo di UFC Fight Night: Rodriguez vs Waterson, con appunto il main event che vedrà contrapposte le due lottatrici. L’evento, ovviamente, si potrà seguire anche nel nostro Paese.

WWE, Mickie James difende Eva Marie in occasione del suo ritorno

UFC Fight Night: Rodriguez vs Waterson, dove vedere in tv e in streaming

Come già sappiamo, sono principalmente due le maniere per poter seguire gli eventi UFC come questo. Il primo sta nel sottoscrivere un abbonamento allo UFC Fight Pass, cioè il portale principale dove poter vedere i PPV della UFC. Il costo di questo abbonamento è di 9,99 euro, con la possibilità di vedere l’intero evento, ovviamente in lingua originale.

Sempre al costo di 9,99 euro sarà possibile invece guardare l’evento in Italia abbonandosi a DAZN. In questo caso, però, con delle differenze. In primis, il commento in italiano. E, secondariamente, la possibilità di poter guardare soltanto la main card, cioè la card principale, senza i match della card preliminare di questo specifico UFC Fight Night.

WWE, Daniel Bryan: la federazione offrirebbe una cifra pazzesca per il rinnovo

Di seguito, ecco la card di UFC Fight Night: Rodriguez vs Waterson, evento che andrà in scena nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio 2021:

Preliminary Card

Welterweight: Christian Aguilera vs Carlston Harris

Middleweight: Jun Yong Park vs Tafon Nchukwi

Featherweight: Ľudovít Klein vs Michael Trizano

Middleweight: Phil Hawes vs Kyle Daukaus

Main Card

Women’s Strawweight: Amanda Ribas vs Angela Hill

Catchweight (160,5 lbs): Carlos Diego Ferreira vs Gregor Gillespie

Heavyweight: Maurice Greene vs Marcos Rogério de Lima

Welterweight: Neil Magny vs Geoff Neal

Welterweight: Donald Cerrone vs Alex Morono

Women’s Flyweight: Marina Rodriguez vs Michelle Waterson

Tommy Dreamer racconta la sua battaglia con il COVID-19