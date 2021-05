A una settimana di distanza dall’appuntamento con WrestleMania Backlash, fissato per domenica 16 maggio 2021, la WWE ha annunciato sul proprio sito ufficiale che un nuovo match titolato è stato aggiunto alla card.

A WrestleMania Backlash i Mysterio sfidano i Dirty Dawgs

Dopo aver sconfitto l’Alpha Team composto da Chad Gable & Otis nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, Rey & Dominik Mysterio sono apparentemente passati in cima alla lista nella tag team division e promossi dunque al ruolo di primi sfidanti per le cinture di coppia dello show blu.

I Mysterio affronteranno così i Dirty Dawgs, cioè Robert Roode & Dolph Ziggler, campioni dallo scorso 8 gennaio quando riuscirono a strappare i titoli dalla vita degli Street Profits. L’incontro, come detto, sarà valido per gli SmackDown Tag Team Championship: nel caso di vittoria Rey & Dominik Mysterio diventerebbero i primi “padre e figlio” campioni di coppia nella storia della WWE.

Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, inoltre, proprio in apertura Cesaro ha chiesto un’opportunità titolata a Roman Reigns per l’ennesima volta ma è stato attaccato alle spalle da Seth Rollins. Lo storico GM dello show Teddy Long ha indetto allora un match tra i due valido per una title shot, che è stato vinto dallo svizzero anche grazie ai malintesi tra il Messiah e gli Uso presenti a bordo ring.

Sono così 5 i match annunciati al momento per il PPV, e nonostante la tradizione di questo evento collocato poco dopo WrestleMania, che spesso prevede rivincite del Grandaddy of Them All e che quest’anno è stato addirittura rinominato WrestleMania Backlash, nessuno degli incontri sarà un remake di quelli andati in scena a Tampa nelle notti del 10 e 11 aprile.

WrestleMania Backlash, la card provvisoria dell’evento