Da quali nomi partirebbe Eric Bischoff se dovesse costruire una nuova compagnia di wrestling partendo da zero? La domanda è interessante, dato che parliamo di una delle più grandi menti nella storia del business, l’uomo che portò la WCW a mettere in ginocchio la WWE e che poi è stato per anni uno dei volti più noti nella compagnia rivale.

La risposta può essere sorprendente, e a fornirla è lo stesso Easy E nel corso dell’ultima puntata del suo podcast 83 Weeks, che trae il nome dalle 83 settimane in cui la WCW superò la grande e apparentemente imbattibile WWE nella guerra degli ascolti del lunedì sera, la famosa “Monday Night War” che ogni appassionato conosce.

Eric Bischoff: “I 5 nomi su cui costruirei una compagnia”

Bene. Nel corso dell’ultimo episodio di 83 Weeks Eric Bischoff ha risposto alle domande dei fan, e tra le tante ricevute ha attratto particolarmente la sua attenzione quella che gli chiedeva i cinque nomi su cui avrebbe fondato un’ipotetica nuova compagnia.

“Direi MJF e Riddle. Kenny Omega, poi rapirei Randy Orton in uno schioccare di dita. Ci sono molti talenti in WWE, ma se dovessi prenderne soltanto 5 dovrei valutare quelli da cui dipendere per i successivi 5-10 anni. Dico anche Cody Rhodes.”

Successivamente Bischoff ha sottolineato il grande successo ottenuto da MJF, che a soli 25 anni è uno dei nomi di punta di una compagnia in grande ascesa come la All Elite Wrestling.

“Sono un grande fan di MJF in AEW. È un talento incredibile ed è così giovane, e il fatto che sia tanto giovane e tanto bravo fa pensare che abbiamo visto soltanto la punta dell’iceberg di tutto il suo potenziale.”

Parole di apprezzamento anche per gli RKBRO, l’improbabile tag team che in WWE ha visto Riddle affiancare Randy Orton.

“Apprezzo Matt Riddle come talento e credo che arriverà, è bravo e migliorerà sempre di più. La coppia con Orton la adoro, non so se sarà a lungo termine o per una notte soltanto ma è fantastica. Sono due diversi tipi di personalità che possono interagire tra loro, e il potenziale di questa combinazione è enorme.”