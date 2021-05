Nonostante la serata felice per il Milan con la splendida vittoria in casa della Juventus, i rossoneri sono molto in tensione per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese infatti è stato costretto a uscire nel secondo tempo per via di quello che sembra essere un problema al ginocchio.

WWE, JIMMY USO: CAMBIATI IN CORSA I PIANI PER IL SUO RIENTRO

Infortunio Ibrahimovic | quando rientra | tempi di recupero

Ricostruendo i fatti: Ibrahimovic dopo un contrasto commette fallo di mano ma, contemporaneamente, cade a terra tenendosi il ginocchio. Il replay evidenzia come Zlatan si sia fatto male da solo, senza un contrasto particolare. Sembra che l’ex United abbia anche fatto un piccolo saltello prima di accasciarsi a terra. E proprio quel dettaglio mette paura ai tifosi del Milan perché spesso è sintomo di un problema al crociato (ovviamente ancora da confermare).

Ibrahimovic ha provato a rialzarsi e corricchiare. Dopodiché, in preda al dolore, prima si è piegato sulle ginocchia e poi si è rimesso a terra, di fatto facendo comprendere di non riuscire a continuare. Ibrahimovic è uscito con le sue gambe ed è rimasto a bordocampo ma l’impressione è che fosse molto preoccupato per lo stato della sua gamba.