Levante Barcellona è una delle partite più importanti di questa 36esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Levante Barcellona

La squadra allenata da Lopez, fino a qualche tempo fa, stava vivendo una stagione semplicemente da favola, che l’aveva vista affermarsi come una delle squadre più complicate da battere, tanto da riuscire ad accarezzare per qualche partita anche il sogno di una qualificazione alla prossima Europa League. Ad oggi, invece, le preoccupazioni del Levante sono totalmente rivolte alla zona retrocessione, che dista solo 9 punti: troppo pochi per poter dormire sogni tranquilli.

La squadra di Koeman ha sicuramente dimenticato una prima parte di stagione e un’estate a dir poco turbolente: il caso-Messi è stato abilmente superato dal Barcellona, che è tornato con decisione fra le prime squadre de LaLiga, pur venendo estromessa dalla Champions League. Ciononostante, nelle ultime partite la squadra di Koeman ha mostrato non poche difficoltà, andando addirittura a perdere contro il Granada: contro il Levante, quindi, dovrà arrivare per forza una vittoria.

I pronostici di Levante Barcellona

Levante Barcellona è una delle partite più interessanti di questo turno di LaLiga e, allo stesso tempo, è anche uno dei match più importanti della stagione dei Blaugrana, dato che un risultato diverso dalla vittoria rischierebbe di compromettere la buonissima stagione dei ragazzi di Koeman: per questo motivo, i nostri consigli vanno rispettivamente al 2+Over 2,5 e al Multigol 2-3 di Messi e compagni, mentre per quanto concerne i marcatori è impossibile non consigliarvi di puntare su Messi, autore dell’ennesima stagione stratosferica.

Giocata EASY: 2+Over 2,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 1-3

Le probabili formazioni