Una delle vittorie più importanti della serata di UFC Fight Night: Rodriguez vs Waterson è stata certamente quella colta da Alex Morono contro il leggendario Donald “Cowboy” Cerrone. Il ragazzo era stato coinvolto nel match in brevissimo tempo, visto il licenziamento tribolato di Diego Sanchez. Nonostante questo ha preparato il match alla grandissima e messo KO il suo avversario all’interno del primo round. Intervistato al termine dell’incontro da Daniel Cormier, Morono ha parlato dell’incontro appena vinto e delle sue radiose sensazioni a riguardo.

UFC, Alex Morono raggiante dopo la vittoria contro Cerrone

“E’ stata una settimana incredibile, non pensavo potesse andare tanto bene. Sono così contento di aver vinto questo combattimento, specie contro un fighter importante come Cerrone. Vivo emozioni miste al momento, sono però principalmente contento di aver vinto il mio incontro e ringrazio il mio team e la mia Nazione, tutta la mia famiglia. Il mio obiettivo era quello di restare concentrato e focalizzato sull’evento e lo sono stato. Sono contento di aver vinto l’incontro davanti a voi e di partecipare a quest’intervista. Che settimana è stata! Ci siamo preparati molto con il jab e sapevo che quando sarebbe entrato nella mia guarda l’avrei colpito bene. E’ stato tutto molto naturale. Lo scorso sabato stavo tenendo una lezione con i miei studenti in attesa di notizie e sono stato chiamato, ho avuto un solo giorno per allenarmi e poi sono dovuto andare a Las Vegas. Sono tanto felice che abbiate potuto assistere a questo incontro. Ora vediamo cosa mi aspetta”, queste le parole di Morono.

Una vittoria importante quindi per lui, considerato anche il fatto che la divisione dei pesi welter al momento è in grande fermento. Difficile che Morono possa già andare per il titolo ma sicuramente questa vittoria gli dà grande prestigio.

