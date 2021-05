Come abbiamo potuto constatare, nella puntata più recente di SmackDown la WWE ha reintrodotto nelle storyline Jimmy Uso, uno dei fratelli Uso insieme a Jey e componente del tag team degli Usos in questi anni. Così come il cugino Jey, Roman Reigns ha cercato di far entrare nella famiglia tribale anche Jimmy, la cui risposta non è stata però ancora chiara. L’impressione è che si voglia portare avanti una storyline in cui la decisione di Jimmy possa risultare tortuosa. O addirittura farlo andare contro l’Head of the Table e campione universale attuale. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Ringside News, comunque, i piani per il suo rientro sarebbero addirittura già stati modificati in corsa.

WWE, Jimmy Uso: cambiati in corsa i piani per il suo rientro

L’affidabile fonte spiega infatti che il ritorno di Jimmy Uso non era segreto, anzi, in molti ne erano a conoscenza. Tuttavia i piani originali per il suo rientro non prevedevano inizialmente questa soluzione. Un membro del team creativo, contattato per chiarimenti a riguardo, avrebbe infatti spiegato che il piano per il suo ritorno sarebbe stato modificato proprio nella giornata in cui va in onda SmackDown, cioè venerdì. Pare che il cambiamento sia stato generato dopo un briefing tra Vince McMahon, Paul Heyman e Roman Reigns.

Questo è molto importante perché, a quanto pare, le storyline che riguardano Roman Reigns sono molto molto più curate e approfondite rispetto a tutte le altre. In particolare sembra che siano coinvolti in pochissimi, tra cui appunto il WWE Universal Champion, Heyman, McMahon e Michael Hayes. Gli altri membri del team creativo non verrebbero coinvolti.

Ad ogni modo sembra che il rientro di Jimmy Uso sia stata accolto positivamente dal backstage. Probabilmente ci saranno quindi potenziali novità in storyline che lo vedranno protagonista al fianco di Reigns o contro.

