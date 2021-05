Icona assoluta della Ruthless Aggression Era, eroe capace di dividere il pubblico come pochi prima di lui e ben 16 volte campione del mondo, John Cena è stato uno dei wrestler più importanti e influenti non solo della sua epoca ma dell’intera storia del wrestling.

Il passato è d’obbligo, dato che già dal 2017 l’atleta di Boston ha di fatto abbandonato il mondo che lo aveva reso famoso per provare a dedicarsi, 40enne, alla carriera cinematografica sulle orme di un’altra icona della WWE come The Rock.

Le sue apparizioni nella compagnia sono diventate via via sempre più sporadiche, fino ad arrivare all’assenza in occasione di WrestleMania 37 andata in scena lo scorso 10 e 11 aprile.

Con un criptico post su Instagram, tuttavia, il maestro della F-U ha riacceso l’interesse dei fan e aperto a un possibile ritorno in WWE. Questa almeno è stata l’interpretazione dei suoi numerosi tifosi di fronte all’immagine, che non era accompagnata da nessuna caption, del logo della compagnia.

John Cena ha lottato per l’ultima volta in occasione di WrestleMania 36 nel 2020, prendendo parte a un match cinematografico che lo ha visto sconfitto da “The Fiend” Bray Wyatt. Un vero e proprio viaggio onirico che ha attraversato le varie epoche del wrestling e le varie fasi della sua carriera e che anche in questo caso ha diviso i fan tra chi lo ha considerato spazzatura e chi una delle cose più geniali mai viste.

Cena non ha partecipato a WrestleMania 37 a causa delle restrizioni di quarantena dovute al COVID-19 e perché impegnato in Canada nelle riprese della serie dedicata a The Peacemaker con James Gunn. Con lo stesso ruolo – che lui stesso ha definito “una versione bastarda di Captain America” – e lo stesso regista presto sarà al cinema con “Suicide Squad – Missione Suicida”, nuovo film del DC Universe.