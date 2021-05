Dopo uno stint a NXT più che buono e una comparsata anche nel main roster in situazioni momentanee, WALTER è attualmente il campione principale di NXT UK, ovvero il roster di NXT riguardante il Regno Unito. Intervistato da Corey Graves nel suo podcast “After the Bell”, il ragazzo ha parlato di che avversari vorrebbe incontrare nel caso di un eventuale promozione nel main roster.

NXT UK, WALTER spiega chi vorrebbe affrontare nel main roster

“Sento che come campione di NXT UK la mia responsabilità è molto grande. La mia posizione prevede che io sia nel match più importante dello show ma, al di là di questo, devo anche mostrare a coloro che vengono da altre parti del mondo l’essenza del wrestling europeo” ha spiegato inizialmente WALTER. “Non ho dovuto affrontare cambiamenti per adattarmi allo stile della WWE. Sono sempre lo stesso che ero fino a 3 anni fa, quando lavoravo per altri. Avere la possibilità di continuare a lavorare alla mia maniera anche in WWE per mostrare il mio stile e ricevere la fiducia della compagnia è un bel traguardo”.

WALTER ha poi parlato degli avversari che vorrebbe affrontare a ogni costo, scegliendo un mini roster di assoluto livello e di altissimo profilo: “Quando guardavo la ROH Daniel Bryan era già al top, lo stesso dicasi per Cesaro che è un vero e proprio ponte tra la scena tedesca e quella americana. Ha aperto le porte a molti di noi scegliendo di venire a lavorare negli Stati Uniti. Aggiungerei anche Finn Balor se parliamo invece di NXT. Dobbiamo assolutamente avere un match, ci pensavo tanto anche prima del COVID-19”.

