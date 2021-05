Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown andata in onda venerdì scorso Seth Rollins potrebbe aver definitivamente concluso la sua rivalità con Cesaro, iniziata con il suo ritorno in WWE nella Road to WrestleMania e proseguita a Tampa nel Grandest Stage of Them All quando è stato sconfitto dallo Swiss Superman.

La puntata si è infatti aperta con un nuovo match tra i due, che era già stato annunciato e che si è trasformato per bocca del GM ad interim Teddy Long in un incontro valido per il ruolo di #1 contender al WWE Universal Championship in possesso di Roman Reigns. Incontro che andrà in scena ovviamente a WrestleMania Backlash.

Poco prima, proprio in apertura di show, Reigns aveva dato il bentornato in WWE a Jimmy Uso, assente per quasi un anno a causa di un infortunio al ginocchio. Durante la sua assenza il fratello Jey è diventato prima il rivale e poi il braccio destro del campione e Tribal Chief, dimostrando di poter dire la sua anche come wrestler singolo.

La WWE potrebbe aver scelto lo stesso percorso anche per Jimmy, che a dispetto dei baci e abbracci iniziali con Reigns e Heyman sembra non aver dimenticato il modo in cui il campione lo ha usato per piegare Jey. Nell’I Quit Match che ha stabilito le gerarchie all’interno della famiglia samoana, infatti, Reigns aveva costretto Jey ad arrendersi dopo aver vigliaccamente chiuso Jimmy in una Guillotine.

Al suo ritorno Jimmy Uso ha mostrato il suo affetto nei confronti del fratello, ma non ha potuto esprimere il suo pensiero nei confronti di Roman Reigns perché è stato interrotto prima da Cesaro e poi da Seth Rollins, che ha attaccato lo svizzero dando inizio al match.

Gli Uso sono rimasti a bordo ring, ma un malinteso tra Jey e Seth Rollins ha portato il Messiah a spingere in malo modo il braccio destro di Reigns. A quel punto Jimmy ha colpito Rollins con un Superkick, aprendo la strada a Cesaro e al Neutralizer decisivo che ha chiuso l’incontro.

Un test per Jimmy Uso

Proprio questo scontro potrebbe aver aperto la strada a un feud tra Seth Rollins e Jimmy Uso, creato dalla WWE con l’intenzione di testare le capacità in singolo di quest’ultimo sulle orme di quanto già fatto ai tempi con Jey. Questo almeno secondo l’opinione di Joseph Patrick di IBT – International Business Time, che sostiene che questa rivalità potrebbe tenere occupato Rollins in attesa di un nuovo assalto al titolo.

Allo stesso tempo Jimmy potrà riprendere confidenza con il ring, e dopo essersi ricostruito come personaggio – approfondendo il rapporto con Jey e con la famiglia rappresentata da Reigns – il wrestler potrebbe ricongiungersi con il fratello per tentare un nuovo assalto alle cinture di coppia.

Le prossime puntate di SmackDown ci forniranno sicuramente alcune risposte in più sul futuro di Rollins e di Jimmy Uso.