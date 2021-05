Il ritorno di Jimmy Uso è stato l’avvenimento principale dell’ultima puntata di SmackDown. Il fratello di Jey è tornato sul ring in apertura di show, subito dopo che Roman Reigns aveva concluso il suo promo rivolto a Daniel Bryan e al WWE Universe, ricongiungendosi con la famiglia ma senza poter dire se riconosceva o meno lo Universal Champion come Tribal Chief.

I samoani sono stati infatti interrotti prima da Cesaro e poi da Seth Rollins, protagonisti negli istanti successivi in un incontro che avrebbe assegnato il ruolo di primo sfidante per il campione a WrestleMania Backlash. Un match che ha visto la vittoria dello svizzero, che ha approfittato anche di un Superkick inferto al Messiah proprio da Jimmy Uso presente a bordo ring.

WWE, Becky Lynch: nuovo contratto per The Man

Quali sono i piani per Jimmy Uso?

Jimmy è intervenuto per difendere Jey, spintonato in malo modo da Rollins, un gesto che comunque non significava il suo riconoscimento ufficiale al ruolo di “capo tribù” di Reigns. Quest’ultimo allora ha convocato i cugini sul ring in chiusura di show per poi minacciare Jimmy: non accettare il suo ruolo avrebbe significato l’espulsione dalla famiglia.

Anche in questo caso però Jimmy Uso non si è piegato, allontanandosi dal ring pensieroso per essere raggiunto sullo stage dal fratello. Un gesto che ha aperto la strada a Cesaro, che poi è riuscito a stendere tutti e tre per chiudere da trionfatore lo show.

Eric Bischoff nomina i talenti AEW e WWE su cui costruirebbe una compagnia

A questo punto si aprono numerose possibilità intorno a Jimmy, che nel corso della puntata aveva già provato a convincere un pensieroso Jey a un pensiero indipendente: che Roman combattesse da solo le sue battaglie, i fratelli avrebbero dovuto pensare ai titoli di coppia.

E anche se un possibile scenario riguarda un feud tra Jimmy Uso e Seth Rollins, come suggerito da IBT, anche quello che vede gli Uso ricongiungersi per andare a caccia degli SmackDown Tag Team Championship attualmente detenuti dai Dirty Dawgs ha buone possibilità di concretizzarsi.

WWE, i grandi match: Becky Lynch VS Charlotte Flair VS Ronda Rousey a WrestleMania 35

Caccia ai titoli di coppia o rivalità con Reigns?

Robert Roode & Dolph Ziggler affronteranno Rey & Dominik Mysterio a WrestleMania Backlash, e il team vincitore potrebbe vedersela proprio con i rientranti Jey & Jimmy Uso oltre che con gli Street Profits. Una conquista dei titoli da parte dei due samoani, insieme dal 2009 e già ben 6 volte campioni di coppia in WWE, darebbe sicuramente lustro alla stable guidata da Reigns.

Attenzione però, perché a questa possibilità il sito specializzato LWOS – Last Word On Sports affianca anche quella che vedrebbe Jimmy Uso pronto ad affrontare proprio Roman Reigns in un feud che presumibilmente metterebbe nuovamente in discussione il ruolo del Tribal Chief all’interno della famiglia, sulla falsariga della rivalità tra lo Universal Champion e Jey Uso andata in scena lo scorso autunno.

WWE, John Cena apre a un possibile ritorno?

Un’ipotesi affascinante, uno scontro che probabilmente si concluderebbe con il “ritorno nei ranghi” di Jimmy ma che potrebbe comunque aggiungere spessore al wrestler appena rientrato anche come singolo e profondità alla storyline che riguarda la famiglia samoana. Di certo si tratta di un motivo d’interesse ulteriore per seguire SmackDown, dove nelle prossime settimane i piani dovrebbero diventare più chiari.