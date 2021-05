La WWE ha annunciato via social network due interessanti incontri che rendono la RAW preview di stasera estremamente interessante: cosa succederà nello show del lunedì sera a una sola settimana di distanza da WrestleMania Backlash in programma domenica 16 maggio?

WWE RAW preview 10/05/2021

Al già annunciato scontro tra il WWE Champion Bobby Lashley e Drew McIntyre, uno dei due sfidanti per il titolo detenuto dall’All Mighty Champion insieme a Braun Strowman – sconfitto una settimana fa del CEO dell’Hurt Business a causa dell’interferenza dello scozzese – si aggiungono infatti due tag team match a più uomini che potrebbero avere conseguenze proprio sulla card del PPV.

Asuka, Rhea Ripley & Dana Brooke se la vedranno in un 6-Women Tag Team match con Charlotte Flair, Shayna Baszler & Nia Jax: la Ripley, RAW Women’s Champion, difenderà la cintura a WrestleMania Backlash contro Asuka e la Flair, mentre le campionesse di coppia Baszler & Jax sono da tempo ai ferri corti con la Brooke, che in coppia con Mandy Rose potrebbe avanzare pretese per un match titolato in PPV.

Anche i RAW Tag Team Champions AJ Styles & Omos saranno in azione dopo aver difeso le cinture una settimana fa nella rivincita di WrestleMania contro il New Day. Le due coppie si affronteranno nuovamente stasera, con i campioni affiancati da Jaxson Ryker & Elias mentre Kingston & Woods faranno squadra con gli RKBRO, cioè Randy Orton & Riddle.

I titoli di coppia dello show rosso non fanno ancora parte del programma di WrestleMania Backlash, ma potrebbero rientrarci dopo lo scontro di stasera, un 8-Men Tag Team match tutto da seguire e aperto a qualsiasi risultato.