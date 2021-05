Atletico Madrid Real Sociedad è il big match di questa 36esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita importantissima per l’Atletico di Simeone.

L’analisi di Atletico Madrid Real Sociedad

La squadra di Simeone è stata fino ad ora protagonista di una stagione straordinaria, la migliore degli ultimi anni: al momento, infatti, l’Atletico Madrid occupa la prima posizione in LaLiga, ad appena 2 punti da Real e Barcellona. Nelle ultime giornate, infatti, l’apparentemente inarrestabile corsa dei Colchoneros ha subito qualche rallentamento, permettendo a Barca e Real di recuperare tantissimo terreno: per questo, la “banda” del Cholo dovrà assolutamente cercare di vincere contro la Real Sociedad. Una Real Sociedad che, dopo un inizio di stagione che l’aveva vista protagonista di alcune prestazioni clamorose, è lentamente tornata ai suoi livelli abituali: al momento, comunque, la squadra guidata da Alguacil occupa un buonissimo quinto posto, a però ben 15 punti dalla zona Champions. Per questo motivo, la sfida contro l’Atletico rischia di rappresentare un ostacolo troppo arduo per Oyarzabal e compagni, che dovranno giocarsi una gara di pura sofferenza.

Salernitana: cosa fanno oggi i calciatori che hanno giocato in Serie A l’ultima volta

I pronostici di Atletico Madrid Real Sociedad

Atletico Madrid Real Sociedad è una delle partite più interessanti di questo turno, vedendo contrapposte due squadre che vorranno sicuramente dare vita ad un match combattuto ma decisamente povero di emozioni: un solo errore, infatti, potrebbe far sfumare le ambizioni di gloria della formazione di Simeone. I nostri consigli, quindi, vanno all’1X+Under 3,5 e all’Under 2,5, mentre per quanto concerne i marcatori rimaniamo in casa Colchoneros e vi consigliamo di puntare su Suarez, il vero leader offensivo della squadra di Simeone.

Giocata EASY: 1X+Under 3,5

Giocata HARD: Under 2,5

Marcatore: Suarez

Possibile risultato: 1-0

Le probabili formazioni