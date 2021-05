Nonostante per qualche mese i due si siano sostanzialmente ignorati, Conor McGregor è tornato ad attaccare sui social il suo acerrimo rivale Khabib Nurmagomedov, andando poi in seguito a cancellare i tweet pubblicati forse per non alimentare ulteriormente le polemiche. Il lottatore irlandese ha risposto ad alcune domande in una sorta di Q&A con i suoi follower e ha parlato anche del match contro Poirier e di altri temi.

WWE, i possibili piani dopo il ritorno di Jimmy Uso

UFC, Conor McGregor attacca pesantemente Khabib sui social

Inizilalmente l’irlandese ha spiegato, rispondendo a una domanda di un fan, cosa avrebbe voluto fare dopo la sua ipotetica vittoria con Poirier, parlando poi di temi generici: “Organizzerò qualche bella festa a base di Proper Twelve (il liquore di McGregor, ndr)! A breve poi sarà anche il mio compleanno. In seguito punterò al titolo mondiale. Potrei fare il peso e combattere già questa settimana, ci sono delle condizioni che mi favoriscono enormemente. Sono carichissimo per il ritorno a Las Vegas! La vittoria più grande della mia vita? Diventare papà! E a breve ne arriverà un altro! Si respira tanta emozione. Se tornerò nella categoria dei pesi welter? Sicuramente, ho sempre amato come mi sentivo e come lottavo con qualche kg in più. Incoraggerei i miei figli a fare le MMA, sarò pronto qualora volessero. Cosa cambierei della preparazione del match contro Mayweather? Prenderei uno sparring partner che mi pressasse negli ultimi 4 round. Se davvero voglio acquistare il Manchester United? Sono sicuramente interessato a comprare un club prima o poi! Penso di poter dare molto! Amo sia lo United che il Celtic”.

RAW, Shelton Benjamin torna al successo dopo quasi 15 anni

Quando però un utente gli fa notare come, durante il match contro Khabib, lui abbia tirato un colpo irregolare, McGregor sbotta: “Non gli stavo trattenendo i pantaloncini! Gli stavo infilando le dita su per quel suo culo omofobo. E ha fatto pure una faccia felice! E’ una cagna da dita nel culo” ha scritto l’irlandese. Che poi, come detto, ha cancellato questo specifico tweet.

WWE, Becky Lynch: nuovo contratto per The Man