Intervistato dal noto giornalista ed esperto di MMA Brett Okamoto, il presidente della UFC Dana White ha parlato dei prossimi programmi di alcuni lottatori della federazione. In particolare White si è soffermato soprattutto su Nick Diaz e Khamzat Chimaev, entrambi al ritorno dopo lunghe assenze.

UFC, Dana White parla del futuro di Nick Diaz e Khamzat Chimaev

In primis, White ha parlato della situazione del maggiore dei fratelli Diaz: “Il mio approccio con Nick Diaz riguarda il fatto che io mi chieda quante volte voglia combattere al momento. Di recente ci siamo ritrovati, abbiamo fatto una gran bella chiacchiera e abbiamo ovviamente parlato del suo ritorno. Ma non so, vedremo come andrà quest’estate. Mi fa un po’ dubitare il tanto tempo trascorso dal suo ritiro. Quando sento parlare di combattere o di fare sport – e lo faccio ogni giorni, sedendomi al tavolo con giovani affamati che vogliono entrare nella Top 10 dei Ranking, diventare campioni del mondo – penso che Nick Diaz ne abbia viste tante. Ha combattuto grandi incontri ma non vedo più quella fame in lui quando gli parlo.

Ovviamente è un uomo adulto, quindi se dice di voler combattere e i dottori dicono che può combattere troveremo un accordo. Credo che parleremo e troveremo una soluzione. Che tipo di match pensiamo per lui? Non so, a questo punto immagino che farà lui un nome. Quindi vediamo chi sceglierà e partiremo da lì. Nick Diaz è sicuramente una leggenda delle MMA, in questo caso valutiamo poi il singolo caso per capire se un fighter può rimanere in UFC o meno”.

In seguito White ha parlato anche del futuro di Chimaev e del suo programma per i prossimi incontri: “Un incontro con Neil Magny? Non è quel tipo di match che fa urlare di gioia ma Chimaev ritornerà quest’estate quindi vedremo chi sarà disponibile e cosa potrebbe avere senso. Vuole fare 4 incontri in pochi mesi cambiando 2 categorie di peso diverse? Mi piace! Sulla Fight Island ha fatto cose pazzesche e può farle ancora. Anche vero che da quel momento ha avuto una sfortuna incredibile”.

