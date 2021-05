Nell’ambito della sua rubrica per EA Sports, che produce il videogioco della UFC, l’ex campione dei pesi massimi leggeri e dei pesi massimi Daniel Cormier ha parlato anche di Marvin Vettori e della sua recente vittoria contro Kevin Holland. In questa rubrica infatti Cormier si occupa di fare degli aggiustamenti per quanto riguarda i valori delle controparti videoludiche dei lottatori basandosi sulle loro performance reali in ottagono. E in questo caso, dopo la bella vittoria del fighter italiano, ovviamente le statistiche sono migliorate.

UFC, Daniel Cormier commenta la recente vittoria di Marvin Vettori

Cormier spiega infatti quanto segue: “La performance di Marvin Vettori contro Kevin Holland, che gli ha fatto guadagnare la possibilità di competere per il titolo dei pesi medi, è stata ottima. Mi è sembrato molto migliorato nell’aspetto mentale così come anche nel grappling del clinch e sui takedown e in virtù di tutte queste cose Vettori per me non è più un lottatore da 4 stelle ma da 4 stelle e mezzo”.

Nello specifico, in pratica, Cormier ha virtualmente alzato tutti i valori di Vettori che vanno a comporre il suo overall totale nel videogioco. In particolare ha aumentato di 3 punti la casella “head strength” (da 92 a 95), di 2 punti il “clinch grapple” (da 89 a 91), di 3 punti i takedown (da 89 a 93) e di un altro punto l’aspetto “top game” (da 92 a 93). Di conseguenza, l’overall complessivo del fighter italiano su UFC 4 per Daniel Cormier è ora di 4,5 stelle su 5, con un valore aumentato di 0,5.

Vettori, lo ricordiamo, sarà protagonista del main event di UFC 263 contro Israel Adesanya per il titolo della categoria Middleweight della UFC. Marvin Vettori sarà dunque il primo lottatore italiano a competere per una cintura in UFC.