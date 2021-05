Schalke Hertha Berlino è il match di recupero della 31esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita importantissima per i berlinesi.

L’analisi di Schalke Hertha Berlino

Lo Schalke, purtroppo, non ha bisogno di presentazioni: la squadra guidata da Grammozis, infatti, sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua storia. Mai dopo 31 partite di campionato i Knappen si erano trovati in ultima posizione con appena 13 punti, 20 gol realizzati e ben 80 subiti, che li rendono tanto il peggior attacco quanto la peggior difesa della Bundesliga. Se a gennaio si erano cominciati ad intravede i primi segnali di risveglio, oggi i biancoblu sono ufficialmente retrocessi, motivo per cui la motivazione dei giovani di Grammozis è ai minimi storici.

Se c’è una squadra che, insieme proprio allo Schalke, ha deluso tutti in questa stagione di Bundesliga, quella è senza dubbio l’Hertha Berlino, che, pur essendo stata rinforzata con giocatori di alto livello (Piatek, Tousart e Guendouzi su tutti), occupa al momento il 17esimo posto, a 2 punti dalla salvezza. Contro il già retrocesso Schalke, quindi, Dardai dovrà dare il tutto per tutto, anche perché una sconfitta rischierebbe davvero di condannare il progetto Hertha con la più terribile delle punizioni: la retrocessione.

Salernitana: cosa fanno oggi i calciatori che hanno giocato in Serie A l’ultima volta

I pronostici di Schalke Hertha Berlino

Schalke Hertha Berlino è una partita importantissima per quello che è il discorso salvezza in Bundesliga: se i padroni di casa sono già ufficialmente retrocessi, i berlinesi devono assolutamente vincere, anche perché un pareggio non basterebbe per allontanare lo spettro di una possibile retrocessione. Per questo motivo, i nostri consigli vanno al 2 secco e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Piatek, che vorrà guidare l’Hertha lontano dalla zona retrocessione.

Giocata EASY: 2 secco

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Piatek

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni