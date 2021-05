La WWE ha aggiunto un match alla card di WrestleMania Backlash, PPV in programma domenica 16 maggio 2021: Damian Priest se la vedrà contro The Miz, e nel corso dell’ultima puntata di RAW ha ottenuto la possibilità di scegliere la stipulazione.

Nuovo match aggiunto alla card di WrestleMania Backlash

Questa opportunità è arrivata dopo che il commissioner Adam Pearce ha stabilito che chi avesse vinto l’incontro in programma tra Priest e John Morrison, braccio destro di The Miz, avrebbe potuto scegliere quale tipo di incontro sarebbe andato in scena in PPV tra il portoricano e l’ex WWE Champion.

Damian Priest si è imposto con la Hit the Lights, e subito dopo l’incontro ha raggiunto Adam Pearce per comunicare la sua decisione: l’incontro con The Miz a WrestleMania Backlash sarà un Lumberjack match, lo stesso tipo d’incontro peraltro con cui Miz ha perso il WWE Championship con Bobby Lashley appena due settimane dopo averlo conquistato alla Royal Rumble.

The Miz e Damian Priest sono ai ferri corti proprio dallo stesso PPV di fine gennaio, quando il portoricano intervenne per difendere il cantante e connazionale Bad Bunny dalle angherie di Miz & Morrison. Una rivalità che poi è sfociata in un tag team match a WrestleMania 37 che è stato vinto dai due latinos.

Salgono così a 6 i match annunciati per il PPV in programma domenica.