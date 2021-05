WWE, Braun Strowman elogia i lottatori di grossa stazza

Intervistato da Muscle & Fitness, Braun Strowman ha parlato del prossimo incontro per il titolo WWE che vedrà coinvolti il campione Bobby Lashley, lui e Drew McIntyre. Strowman ha anche spiegato la sua passione per gli allenamenti e ha voluto lodare i big man, fin troppo spesso bistrattati nel mondo del wrestling.

L’ex Universal Champion ha iniziato il suo discorso parlando di come gli atleti di grossa stazza vengano sottovalutati: “Ho la sensazione che sarà un grande match, uno scontro tra titani. Una cosa tipo King Kong vs Godzilla vs Hulk, una lotta per il dominio. Penso che apriremo gli alle persone in modo che possano meravigliarsi, perché spesso sono proprio gli atleti più grandi e grossi che hanno reso quest’industria ciò che è oggi”.

Strowman ha anche parlato dei suoi allenamenti e di come sia felice di ispirare i fan del WWE Universe: “I fan apprezzano il lavoro che ho svolto per apparire migliore ed è stato anche fantastico vedere quante persone ho ispirato, quanto le ho aiutate a cambiare vita. Questo è il motivo per cui continuo a migliorarmi e ad allenarmi per essere più grande, più forte e più definito. I soldi che ci portiamo a casa sono fantastici, non fraintendetemi, ho una fama senza la quale non potrei vivere. Ma essere in WWE non significa avere un incontro di wrestling di 15 minuti ogni lunedì in televisione. Significa cambiare la vita delle persone”.

Infine, Strowman ha anche affermato come, prima o poi, vorrebbe partecipare a un concorso di bodybuilding e che la cosa lo farebbe divertere specie in relazione alla sua stazza, paragonata a quella di altri concorrenti.

