A un appassionato WWE che segue con attenzione RAW la domanda sorgerà spontanea: che fine hanno fatto Mace & T-Bar? A lungo protagonisti nelle puntate dello show rosso post-WrestleMania 37, i due avevano lasciato intendere di essere pronti a dominare l’intera compagnia e cercato di dimostrarlo con i fatti.

Dopo aver lasciato la Retribution con tanto di doppia Chokeslam ai danni del leader Mustafa Ali, infatti, i due avevano preso di mira nientemeno che Drew McIntyre aggredendolo in più occasioni e portando molti addetti ai lavori a pensare che fossero ormai prossimi a un ingresso nell’Hurt Business al posto di Shelton Benjamin & Cedric Alexander.

WWE, i possibili piani dopo il ritorno di Jimmy Uso

La WWE si è scordata di Mace & T-Bar?

Così non è stato: Mace & T-Bar hanno dimostrato di non avere interesse ad affiancare MVP e Bobby Lashley, ma di aver preso di mira McIntyre semplicemente per farsi un nome. Un piano riuscito, perché dopo le due vittorie in due settimane ai danni dello scozzese e di Braun Strowman – pur se una per squalifica e una per count-out – erano arrivate dichiarazioni altisonanti da parte dei due, che sembravano pronti a spaccare il mondo. Si parlava di grandi piani sicuramente in serbo per loro.

Poi, improvvisamente, i due sono spariti dalla scena. E se la scorsa settimana la loro assenza da RAW poteva in qualche modo essere spiegata, anche se comunque non tornava, dopo che la coppia ha mancato anche l’ultima puntata il dubbio che la WWE si trovi in alto mare nella gestione di Mace & T-Bar è concreto, così come la sensazione che il loro inserimento nel feud per il WWE Championship fosse decisamente improvvisato.

RAW, Shelton Benjamin torna al successo dopo quasi 15 anni

L’eventualità non dovrebbe poi essere nemmeno troppo sorprendente: la Retribution stessa è stata vittima della noncuranza del creative team, e nonostante tutto il destino riservato finora a Mace & T-Bar è stato persino positivo se paragonato a quello degli altri ex membri. Mustafa Ali è impegnato in un feud buono quanto inutile con Ricochet a Main Event, Reckoning & Slapjack attendono di debuttare a SmackDown da almeno un paio di settimane ma finiscono sempre per essere rinviati per motivi di spazio.

Almeno Mace & T-Bar hanno avuto spazio a RAW e vittorie importanti, seppur fortuite. Certo tutto rischia di trasformarsi in un boomerang se i due spariranno nel nulla, ma la speranza è che nonostante tutto il creative team della WWE decida di concedere un’opportunità vera ai due big men. Tra 7 giorni, forse, avremo una risposta.