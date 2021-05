Aston Villa Everton è il match di recupero della 19esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per la squadra di Ancelotti.

L’analisi di Aston Villa Everton

L’Aston Villa ha iniziato questa stagione nel migliore dei modi, arrivando anche a competere per la prima posizione in classifica. Da quel momento, tuttavia, la squadra allenata Smith non è riuscita a mantenere continuità e qualità, perdendo spesso le sfide più importanti e retrocedendo addirittura in decima posizione, a 9 punti dalla zona Europa League. Il sogno europeo, quindi, rimane ancora teoricamente vivo, anche se battere un determinatissimo Everton sarà decisamente complicato per Grealish e compagni. Un Everton che, dopo anni passati di mediocrità, è finalmente tornato fra le grandi del calcio inglese: la stagione della squadra di Ancelotti è stato fin qui di alto livello, anche se è mancato e tuttora manca ancora quella continuità che permetterebbe a Calvert-Lewin e compagni di fare il definitivo salto di qualità. Contro l’Aston Villa, quindi, i Toffees sono chiamati a prolungare la loro striscia di buoni risultati: una vittoria, infatti, sarebbe importantissima per continuare a seguire il sogno europeo.

I pronostici di Aston Villa Everton

Aston Villa Everton è la partita di recupero della 19esima giornata, ed è anche uno dei match più interessanti di questo giovedì di calcio, vedendo contrapposte due squadre che occupano posizioni di classifica decisamente ravvicinate, eppure puntano ad obbiettivi completamente diversi: vincendo, infatti, i Toffees andrebbero in piena zona Europa League. Proprio per questo motivo, i nostri consigli vanno rispettivamente all’X2 e all’Over 2,5, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Calvert-Lewin, il vero leader offensivo della squadra di Ancelotti.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Over 2,5

Marcatore: Calvert-Lewin

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni