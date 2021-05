Che il Granada sia una delle formazioni più temibili del calcio spagnolo è cosa nota e riconosciuta: solida, estremamente cinica e soprattutto dotata di grande carattere, la squadra guidata da Martinez non ha a caso ha costruito un interessante percorso europeo, riconfermandosi in questa stagione come una delle realtà più interessanti del calcio spagnolo, anche se ovviamente le mancano quei top player capaci la differenza. La sfida contro il Real, quindi, rischia di essere una sorta di mission impossible per i ragazzi di Martinez.

Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. Al momento, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il terzo posto in campionato, ad appena 2 punti dall’Atletico Madrid: la vittoria ottenuta nel Clasico, dopotutto, non può non aver caricato Benzema e compagni, che ora sono tornati prepotentemente in corsa per la vittoria di un titolo che, dopo il pareggio del Barcellona contro il Levante, potrebbe essere decisamente alla portata.