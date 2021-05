Lipsia Borussia Dortmund è l’attesissima finale di DFB-Pokal. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia spettacolare e ricchissima di emozioni.

L’analisi di Lipsia Borussia Dortmund

Il Lipsia è stato fino ad ora protagonista una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove è uscito agli ottavi di finale contro il Liverpool, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a però ben 10 punti proprio dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante. Contro il Borussia Dortmund, quindi, l’obbiettivo può essere uno solo: vincere per portare a casa la DFB-Pokal. Gli obbiettivi del Borussia Dortmund si sono drasticamente ridimensionati a dicembre, quando l’esonero di Favre ha costretto la società ad affidare a Terzic la panchina della squadra giallonera. Da quel momento, i risultati di Haaland e compagni sono stati altalenanti: si è passati da clamorose sconfitte a vittorie impressionanti, per poi ritornare a deludere e infine ritornare ancora una volta a sorprendere. Al momento, infatti, i gialloneri sono ritornati prepotentemente in zona Champions, anche se in questa finale potrebbe avere la meglio la maggior continuità dei Roten Bullen.

I pronostici di Lipsia Borussia Dortmund

Lipsia Borussia Dortmund è senza dubbio una delle partite più interessanti di tutto il calcio tedesco, dato che vede contrapposte le uniche vere rivali del Bayern Monaco, che in questi ultimi anni hanno cercato di mettere in discussione il Meisterschale. Per questo motivo, il nostro consiglio non può che andare all’Esito Gol, mentre come giocata HARD puntate sull’1X+Over 1,5: sarà una partita ricca di emozioni ma piuttosto equilibrata. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Haaland, il vero top player della squadra di Terzic.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 1X+Over 1,5

Marcatore: Haaland

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni