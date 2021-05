Jeff Hardy è tornato in WWE ormai da anni e molti fan sognavano persino di vederlo vincere nuovamente il titolo WWE, cosa avvenuta già in passato. Il Charismatic Enigma infatti è sempre stato uno degli idoli del pubblico, che lo ha premiato spesso non solo per il suo spettacolare senso dello show e per le manovre ad alto tasso di pericolosità ma pure per via della sua natura piuttosto intrigante di underdog vecchio stampo. Purtroppo il presente di Hardy – seppur in relazione con un doveroso spazio da lasciare ad altri lottatori, giovani o meno – sembra non altrettanto intrigante.

WWE, Jeff Hardy: cosa può esserci nel suo futuro?

Al momento Jeff Hardy sembra proiettato in una faida con il rientrante Jinder Mahal. L’ex WWE Champion è stato attaccato un paio di volte, tra main event e Raw, dall’indiano e potenzialmente potrebbe essere annunciato per lui un match a Wrestlemania Backlash.

In ragione di un turnover che, prima o poi, colpisce quasi tutti i lottatori della federazione, i piani per Jeff Hardy possono risultatare tutt’altro che rosei per adesso. D’altronde Hardy non è più giovanissimo e si è anche spento quel momentum che ne aveva caratterizzato il ritorno in WWE anni addietro.

Una possibile soluzione nel breve termine potrebbe essere quella di inserirlo nel Money In The Bank Ladder match maschile che si terrà nell’omonimo PPV tra qualche settimana. Hardy infatti, come detto, risulta essere sempre sinonimo di spettacolo e in un match del genere probabilmente potrebbe esaltare tutte le sue qualità. Molto difficile, però, che possa poi realmente vincerlo, ove si decidesse di farlo partecipare.

Sembra, in conclusione, che il destino di Hardy sia quello di restare nel midcarding. A meno di una improbabile ma non impossibile “operazione nostalgia” da parte della WWE nei prossimi mesi.

