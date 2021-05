Keith Lee ha combattuto il suo ultimo match in WWE lo scorso 8 febbraio, quando ha sconfitto Riddle in una puntata di RAW. Escluso all’ultimo da una Royal Rumble in cui era uno dei protagonisti più attesi, il Limitless One si preparava al Triple Threat che all’Elimination Chamber in programma due settimane più tardi lo avrebbe visto andare all’assalto dello United States Championship allora detenuto da Bobby Lashley.

WWE, Keith Lee si prepara al ritorno sul ring

Arrivato nel main roster circondato da grandi attese, dopo aver impressionato alle Survivor Series 2019 ed aver detenuto contemporaneamente North American e NXT Championship, Keith Lee ha incontrato non poche difficoltà nell’imporsi a RAW nonostante le ottime premesse.

Elimination Chamber sembrava il PPV in cui sarebbe arrivata la svolta in positivo della sua carriera, ma dopo essere stato improvvisamente estromesso dall’evento in cui avrebbe dovuto conquistare lo United States Championship – finito poi alla vita di Riddle – è letteralmente scomparso dagli schermi senza che il vero motivo venisse ufficialmente rivelato.

Si era parlato di non meglio specificati problemi di salute, versione poi smentita da alcuni insider, anche se la sensazione che il motivo della sua assenza non fosse dovuto a una mancanza di piani che lo riguardavano è rimasta. Qualunque sia stata la motivazione, questa potrebbe essere stata finalmente superata almeno stando agli ultimi post su Twitter del wrestler di Wichita Falls.

Today is a day that can and will define the future. The wheels can have motion and move forward….or…. they can stop completely. ……Make your wheels turn. Accept no substitute. — Relentless Lee (@RealKeithLee) May 11, 2021

“Oggi è un giorno che può definire il futuro e che lo farà. Le ruote possono muoversi in avanti…oppure…possono fermarsi completamente. Lascia che le tue ruote girino. Non accettare sostituti.”

Questo il post pubblicato ieri da Keith Lee, che in seguito ha aggiunto un suo primo piano in azione sul ring.

Dato che il Limitless One dovrebbe aver smaltito i problemi legati al COVID-19 apparentemente contratto insieme alla compagna Mia Yim, e che per molti addetti ai lavori il wrestler sarebbe in forma fisicamente, la sensazione è che questi post preannuncino un suo prossimo ritorno negli show, magari già a partire dal prossimo episodio di RAW.

