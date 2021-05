L’NXT report di questa settimana promette benissimo: nello show del martedì della WWE erano infatti in programma ben due match titolati, Raquel Gonzalez VS Mercedes Martinez e Kushida VS Santos Escobar in un 2 out of 3 Falls match. Avremo anche la resa dei conti tra Austin Theory e Karrion Kross dopo che il campione NXT è stato steso dai due del The Way.

WWE NXT report 11/05/2021

Karrion Kross sconfigge Austin Theory prima affondandolo con la Time’s Up e poi infierendo con una Sleeper Hold. Alle sue spalle compare Finn Balor, che chiede ed ottiene un rematch per l’NXT Championship

Leon Ruff chiede un match a William Regal che però glielo nega

Gli MSK sconfiggono i Breezango, quindi nel post match i due team si stringono la mano

Pete Dunne minaccia Karrion Kross e apre la sua Open Challenge: la sfida viene raccolta da un Leon Ruff molto carico e aggressivo

Nonostante tutto Pete Dunne sconfigge Leon Ruff per KO tecnico, infierendo su di lui anche nel post match

La WWE ci informa che tra due settimane avremo il debutto di Franky Monet e il match per l’NXT Championship tra Karrion Kross e Finn Balor

Raquel Gonzalez sconfigge Mercedes Martinez via Powerbomb e conserva l’NXT Women’s Championship

Isaiah “Swerve” Scott si presenta sul ring con la sua nuova stable, formata da AJ Francis, Ashante “Thee” Adonis e Briana Brandy: sono gli Hit Row

Nuovo battibecco tra Cameron Grimes e “Million Dollar Man” Ted DiBiase, stavolta a un’asta per una villa comprata da quest’ultimo

