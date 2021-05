WrestleMania Backlash è ormai alle porte: domenica 16 maggio la WWE metterà in scena il 7° PPV del 2021, il primo dopo quella WrestleMania di cui dal 1999 al 2009 questo evento, all’epoca chiamato semplicemente Backlash, ha rappresentato una sorta di “seguito” per chiudere definitivamente le storyline.

Protagonisti molti degli atleti già impegnati nelle due spettacolari notti del 10 e 11 aprile, anche se WrestleMania Backlash – che non vedrà la presenza dal vivo del pubblico – mescolerà le carte in modo da non riproporre esattamente gli stessi incontri.

Per quanto riguarda i titoli principali, infatti, a Bobby Lashley VS Drew McIntyre e Asuka VS Rhea Ripley è stato aggiunto un terzo partecipante (rispettivamente Braun Strowman e Charlotte Flair) mentre saranno inediti gli avversari di Roman Reigns e Bianca Belair, cioè Cesaro e Bayley.

Si tratterà di un evento tutto da seguire per gli appassionati. Ma come?

WrestleMania Backlash: data, orario e come seguirlo in streaming

WrestleMania Backlash andrà in scena nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 maggio alle ore 2.00. Per seguire l’evento in diretta – o eventualmente goderselo con calma in differita – i fan americani potranno sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma Peacock che di recente ha acquistato i diritti del WWE Network.

WWE Network che resta invece disponibile per tutti gli appassionati europei, che possono abbonarsi al costo di 9,99 $ al mese e oltre ai PPV avranno così a disposizione numerosi programmi originali e l’archivio completo di tutti i PPV della storia targati WWE, ECW e WCW.

Nella mattinata di lunedì 17 maggio troverete comunque come di consueto la nostra cronaca dell’evento qui sul sito.

La card dell’evento