Nel corso dell’ultima puntata di AEW Dynamite non sono stati pochi i match degni d’attenzione: Jon Moxley ha difeso l’IWGP US Championship contro la leggenda del puroresu Yuji Nagata, gli Young Bucks hanno sconfitto i SoCal Uncensored e mantenuto alla vita le cinture di coppia mentre Miro nel main event si è preso il TNT Championship strappandolo dalla vita di Darby Allin.

La AEW cambia il finale di Orange Cassidy VS Pac

Oltre a questi tre match titolati c’era grande attenzione anche per il World Championship Eliminator match che avrebbe stabilito chi tra Pac e Orange Cassidy avrebbe affrontato il campione AEW Kenny Omega al PPV Double or Nothing in programma il prossimo 30 maggio.

L’incontro, ovviamente spettacolare visto il grande talento di entrambi i wrestler coinvolti, si è concluso in un No Contest: dopo aver incassato una Liger Bomb, infatti, Cassidy è sembrato accusare il colpo al punto da costringere l’arbitro, l’avversario e la stessa AEW a improvvisare il finale.

Pac, che per qualche minuto è apparso spaesato sul ring, è stato infine apostrofato da Don Callis, che è comparso sulla rampa solo per distrarre l’inglese. Questo ha permesso al suo assistito, l’AEW World Champion Kenny Omega, di attaccare il fu Neville alle spalle e stenderlo dopo averlo colpito con la cintura.

Orange Cassidy si è infortunato?

Con entrambi i wrestler a terra, Callis e Omega hanno dichiarato che non esisteva un vincitore, dunque non esisteva un avversario per il campione. Una teoria immediatamente smentita da Tony Schiavone, che ha informato i due che la direzione aveva deciso che a Double or Nothing Omega affronterà sia Pac che Orange Cassidy in un Triple Threat match.

L’attenzione degli spettatori è andata immediatamente alle condizioni di salute di Cassidy, uscito malconcio dalla Liger Bomb di Pac. E in effetti è per questo motivo che la AEW ha improvvisato il finale, anche se secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer i piani originali avrebbero comunque portato a un Triple Threat dopo un pareggio tra i due per scadenza del limite di tempo dei 20 minuti.

Il finale con Callis e Omega è stato dunque modificato soltanto in forma precauzionale, per non costringere Cassidy a lottare ancora in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Il membro dei Best Friends secondo molte indiscrezioni sta bene e sarebbe migliorato già nei minuti successivi alla fine dell’incontro. Insomma, per fortuna, tanto rumore per nulla.