Blood & Guts è alle spalle, il Pinnacle ha vinto la battaglia con l’Inner Circle ma la guerra forse deve ancora finire. La All Elite Wrestling riparte comunque con tantissima carne al fuoco: gli SCU sfidano gli Young Bucks per i titoli di coppia, nel main event Miro andrà all’assalto del TNT Championship di Darby Allin.

Inoltre la “forbidden door” verrà attraversata dalla leggenda giapponese Yuji Nagata, che vuole l’IWGP US Championship in possesso di Jon Moxley nel match che apre lo show! Benvenuti a questo scoppiettante AEW Dynamite report!

